Rapina al tabacchi di rione Tescione identificato 1 degli autori

(Di lunedì 1 luglio 2024) Caserta. In data odierna, i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura coercitiva emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura, nei confronti di una persona residente ad Afragola. Il delitto contestato riguarda laa mano armata perpetrata da tre soggetti la sera del 20 settembre 2023 ai danni di una tabaccheria sita a Caserta in via Vescovo Natale, nel. L’ordinanza di custodia cautelare costituisce l’epilogo di una complessa attività investigativa avviata nell’immediatezza a seguito dei fatti, coordinata dalla Procura sammaritana e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Caserta, sia con attività d’intercettazione telefonica sia con mirati servizi di osservazione e pedinamento, grazie alla quale sono state acquisite preziose informazioni che, anche per merito del raccordo informativo tra i vari comandi dell’Arma dei Carabinieri presenti in maniera capillare “sul territorio, hanno consentito di risalire all’identità di uno