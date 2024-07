Musica sotto la Torre | torna l’incanto delle note classiche e jazz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pisa, 1° luglio 2024 –l’appuntamento conla, rassegna diorganizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana. Dal 3 al 12 luglio 2024, nel Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo di Pisa, quattro appuntamentili che alternano proposte, in uno scenario suggestivo che regala la vista dellaPendente da una prospettiva unica e incantata. L’evento rientra tra i festeggiamenti per l’850esimo anniversario della posa della prima pietra delladi Pisa. Primo appuntamento, mercoledì 3 luglio alle 21.30, con EstrOrchestra e Chiara Morandi violino solista. In programma Le Otto stagioni, con musiche di Antonio Vivaldi e di Astor Piazzolla per violino solo e orchestra di archi.