LIVE Sonego-Navone 6-4 5-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | nessun break nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4tiene il servizio. 40-15 Altro servizio vincente di. 30-15 Prima vincente di. 15-15 Largo il dritto di. 0-15 Non entra proprio la smorzata a. 4-4tiene il servizio. 40-15 Lungo il dritto del sudamericano. 40-0sale rapidamente nel game. 30-0 Altra prima vincente dell’argentino. 15-0 Prima vincente di. 4-3tiene il servizio. 40-15 Dritto in rete di. 30-15 Servizio/dritto dell’azzurro che rischia qualcosa ma viene graziato. 15-15 Errore con il rovescio di. 15-0 Prima vincente dicon palle nuove. 3-3 Tre ace consecutivi diche tiene il servizio. 40-15ace consecutivo dell’argentino. 30-15 Ace di