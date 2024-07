La ragazzina scomparsa Camilla avvistata a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si sono concentrate sulla riviera romagnola, in particolare nel Riminese. le ricerche diSuozzi,di Pianoro, 14 anni,da casa da oltre una settimana. Una persona ha fotografato auna ragazza che le assomiglia molto e le ricerche si sono ora concentrate al parco del Gelso, a Bellaria. La ragazza è uscita di casa sabato 22 giugno, senza telefono, e non è più rientrata a casa. I genitori hanno sporto denuncia e si sono rivolti all’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. I carabinieri di Pianoro si sono subito attivati e hanno cercato la ragazza in lungo e in largo nel territorio senza però trovarne traccia. Gli investigatori dell’Arma tendono quindi a escludere che si trovi ancora a Pianoro.