(Di lunedì 1 luglio 2024) 16.03 Per il ministro israeliano della Diaspora, Amichai Chiklier, se la leader del RN,Marine Le Pen, diventasse presidente della Francia"eccellente per" data la sua "ferma posizione" contro Hamas e l'antisemitismo. Il ministro israeliano ha ricordato che "Le Pen è stata la leader di spicco che ha marciato con la comunità ebraica nella marcia contro l'antisemitismo a cui Macron ha scelto di non partecipare". "ottimo perse Le Pen fosse presidente della Francia.Dieci punti esclamativi.un".