Inter Napoli Juve e Milan si giocheranno lo Scudetto Italia? Vivai problema da sempre | il tutto a Radio Goal

(Di lunedì 1 luglio 2024) NM LIVE – Petrazzuolo, Carbone, Compagnoni, Pasino, Biasin e Pastore hanno partecipato a a “MAGAZINE LIVE”, trasmissionefonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, suPunto Zero, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loroventi riportati da TerzoTempo.Com: NM LIVE – Petrazzuolo: “? Inutile il tiro al bersaglio verso Spalletti, Oriali è contentissimo di far parte dello staff di Conte” Il direttore ANTONIO PETRAZZUOLO: “fuori dagli Europei? Non capisco a che cosa possa servire il tiro al bersaglio verso Spalletti. Alcune convocazioni possono essere discutibili, altri giocatori hanno deluso e resta il dubbio sulle mancate convocazioni di Politano e Orsolini.