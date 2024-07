Incidente in Monopattino | Grave un 20enne a Teramo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024)- Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Mazzini didopo uncon il. Il giovane, che ha riportato un trauma cranico, è al momento in prognosi riservata. L'è avvenuto questa mattina in viale Mazzini. Secondo i primi accertamenti, ilavrebbe perso il controllo del, finendo contro un'auto. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, trasportando il ragazzo d'urgenza all'ospedale. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell'. leggi tutto .