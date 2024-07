Francia-Belgio formazioni ufficiali | 2 dell’Inter contro un ex! Scelte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024), diramate le. Tra poco, alle 18, ci sarà il grande match degli ottavi di finale di Euro 2024 a Dusseldorf con duea sfidare un ex. Thuram c’è. OTTAVO –, fischio d’inizio alle ore 18. Ottavo di finale spettacolare a Dusseldorf, tra la nazionale transalpina vice campione del Mondo e i Red Devils, allenati da Domenico Tedesco. Sfida dal sapore di Serie A e di Inter, con Marcus Thuram che sfida Romelu Lukaku, come già fatto due volte quest’anno in campionato. A vincere entrambe le volte il centravanti, capace di segnare sia a Milano che a Roma. L’altro nerazzurro è ovviamente Benjamin Pavard, che si conferma nuovamente in panchina. Ottavo di finale estremamente bello e suggestivo.