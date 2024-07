Festa abusiva all' Isola delle Femmine la procura di Palermo apre un' inchiesta

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 1 luglio 2024) Unadi vip è stata interrotta dall'intervento della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto nella riserva protetta e off limits per i turisti di, nel Palermitano. Il party era stato organizzato per festeggiare il compleanno di due gemelli palermitani, Vito e Antonio Triolo, entrambi medici. La comitiva si era spostata per i festeggiamenti da un locale della terraferma alla più esclusiva location gestita dalla Lega Protezione Uccelli e off limits perché in questo periodo lì nidificano alcune specie di volatili. Infastiditi dal rumore, gli abitanti del paese nel cui comune ricade l’hanno chiamato la guardia costiera che è arrivata in forze. .