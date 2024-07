Europei 2024 le partite trasmesse sulla Rai | date e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Al via da sabato 14 con la partita inaugurale Germania-Scozia, per arrivare al 14 luglio, la notte della finale. Glidelin Germania entrano nel vivo e la Rai trasmetterà in diretta tv trentunotra Rai 1 e Rai 2. Nel dettaglio, saranno 22 le garesu Rai 1 in prima serata a partire dalle ore 21 e invece 9 quelle su Rai 2, a partire dalle 18. Quattro le coppie di telecronisti: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (che commenteranno ledell’Italia), Stefano Bizzotto e Lele Adani, Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni e Luca De Capitani e Sebino Nela. Ecco le trentunodalla Rai.: DOVE VEDERLI IN TVE SEDI DI TUTTE LEE CALENDARIO DELLE: TUTTI I GIRONI COMPLETI: IL MONTEPREMI: IL REGOLAMENTO E CHI PASSA A PARI PUNTI: I CONVOCATI, LE ROSE COMPLETE DELLE 24 NAZIONALI: QUANDO GIOCA L’ITALIA? IL CALENDARIO: ELENCO ARBITRI, ORSATO E GUIDA TRA I 19: TABELLONE COMPLETO E ACCOPPIAMENTI: ECCO TUTTI GLI STADIDELLEDELL’ITALIA Fase a gironi Venerdì 14 giugno Ore 21:00, Germania-Scozia (Rai 1) Sabato 15 giugno Ore 18:00, Spagna-Croazia (Rai 2) Ore 21:00, Italia-Albania (Rai 1) Domenica 16 giugno Ore 21:00, Serbia-Inghilterra (Rai 1) Lunedì 17 giugno Ore 18:00, Belgio Slovacchia (Rai 2) Ore 21:00, Austria-Francia (Rai 1) Martedì 18 giugno Ore 21:00, Portogallo-Repubblica Ceca (Rai 1) Mercoledì 19 giugno Ore 18:00, Germania-Ungheria (Rai 2) Ore 21:00, Scozia-Svizzera (Rai 1) Giovedì 20 giugno Ore 18:00, Danimarca-Inghilterra (Rai 2) Ore 21:00, Spagna-Italia (Rai 1) Venerdì 21 giugno Ore 21:00, Paesi Bassi-Francia (Rai 1) Sabato 22 giugno Ore 18:00, Turchia-Portogallo (Rai 2) Ore 21:00, Belgio-Romania (Rai 1) Domenica 23 giugno Ore 21:00, Svizzera-Germania Lunedì 24 giugno Ore 21:00, Croazia-Italia (Rai 1) Martedì 25 giugno Ore 18:00, Paesi Bassi-Austria (Rai 2) Ore 21:00, Inghilterra-Slovenia (Rai 1) Mercoledì 26 giugno Ore 18:00, Ucraina-Belgio (Rai 2) Ore 21:00, Georgia-Portogallo (Rai 1) Ottavi di finale Sabato 29 giugno Ore 18:00, Italia-Svizzera (Rai 1) Domenica 30 giugno Ore 21:00, Spagna-Georgia (Rai 1) Lunedì 1° luglio Ore 21:00, Portogallo-Slovenia (Rai 1) Martedì 2 luglio Ore 21:00, Austria-Turchia (Rai 1) Quarti di finale Venerdì 5 luglio Ore 18:00, da definire (Rai 2) Ore 21:00, da definire (Rai 1) Sabato 6 luglio Ore 18:00, da definire (Rai 2) Ore 21:00, da definire (Rai 1) Semifinali Martedì 9 luglio Ore 21:00, da definire (Rai 1) Mercoledì 10 luglio Ore 21:00, da definire (Rai 1).