Diffidati Francia-Belgio | i calciatori a rischio squalifica per i quarti di finale

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lunedì 1° luglio alle 18:00si affronteranno in occasione degli ottavi didi Euro 2024. Unaanticipata quella che avrà luogo alla Düsseldorf Arena e che è un remake della semidel Mondiale 2018, che vide gli uomini di Deschamps imporsi per 1-0. Le due squadre non sono ancora riuscite ad esprimersi al meglio, nonostante siano due delle quattro nazionali ad aver collezionato più punti nella fase di qualificazione (22 la, 20 il). Le due nazionali si conoscono bene, visto che undici della rosa delgiocano o hanno giocato in Ligue 1. Uno degli ottavi dipiù affascinanti di Euro 2024 mostra però anche un gran numero di. E soprattutto nomi altisonanti a, a partire ovviamente da Kylian Mbappè, uno dei tre Bleus ad essere nell’elenco delle diffide insieme a Dembelè e Rabiot.