Devo dirvi una cosa su di lei Cecilia Rodriguez alle nozze Ignazio Moser sorprende gli invitati

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 1 luglio 2024) Finalmente dopo anni ed anni di indiscrezioni poi andate in fumo, una delle coppie che sono nate dentro lo spiato appartamento del GF Vip è convolata ae si tratta di una delle più iconiche di sempre. Gli ex gieffinisono marito e moglie. Belen in lacrime per le loro promesse. Sicuramente uno dei momenti più emozionanti durante la magnifica cerimonia che è stata organizzata in Toscana, a Carmignano (Prato) nella Villa Medicea La Ferdinanda nella Tenuta di Artimino, è stato quello della lettura delle promesse died. Lui ha cambiato discorso e all’ultimo. “Mi ero scritto un discorso ma ti ho sentito dire che è da sfigati leggerlo e ho dovuto rivedere i miei piani.