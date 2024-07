Concorso Ministero dei Trasporti previste 1 133 assunzioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sono oltre mille i posti disponibili per il nuovodeldei. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la pubblicazione del Dpcm 12 giugno 2024, ha autorizzato l’avvio delle procedure di reclutamento per ben 1.133aldei. Si tratta dicon contratto di lavoro a tempo indeterminato, in diversi ruoli e profili professionali per cui sarà richiesto il diploma o la laurea.MIT, i posti disponibili Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede un totale di 1.133a tempo indeterminato presso ildei. Si tratta di inserimenti già autorizzati lo scorso anno e non ancora effettuati. Parte dei posti programmati sarà coperta tramite nuovi concorsi pubblici che saranno banditi appena il decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.