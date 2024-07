Chiara Ferragni frecciata clamorosa a Fedez | la risposta che spiazza i fan VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 1 luglio 2024) Personaggi Tv. Lo scorso weekend,è tornata a Forte dei Marmi per trascorrere un fine settimana al mare con i figli e alcuni amici. L’influencer si reca spesso in Versilia per trascorrere weekend lontana dal frastuono di Milano. Questa volta,ha incontrato un fan e si è resa disponibile per scambiarci due chiacchiere: nel mentre, è partita anche una frecciatina a proposito della sua separazione con. Il(condiviso qui sotto) è diventato virale. Cos’ha detto l’influencer questa volta sull’ex marito? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Milly Carlucci, la figlia Angelica si è sposata: tutto sulle meravigliose nozze (FOTO) Leggi anche: L’oroscopo di Branko, quale segno è nei guaidopo la separazione daLontana daha ricominciato la sua vita sui social.