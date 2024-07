Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati | dentro il matrimonio in Toscana

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una storia d’amore chiude il cerchio Dopo sette anni di fidanzamento iniziato nella casa dei Vip del Grande Fratello,hanno finalmente pronunciato i loro voti, segnando un nuovo capitolo della loro intramontabile storia d’amore. La Sede: Villa Medicea La Fernanda La coppia ha scelto come location per il lorola splendida Villa Medicea La Fernanda-Tenuta di Artimino in. La location storica e pittoresca ha fatto da cornice perfetta al loro giorno speciale. Una cerimonia intima ed elegante Circondati da amici intimi e familiari,siscambiati voti sinceri in una cerimonia intima. L’evento si è caratterizzato per la sua eleganza e per l’evidente gioia condivisa tra gli invitati.