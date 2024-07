Brutta scivolata per Sinner a Wimbledon | attimi di paura poi gioca senza problemi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una giornata non semplice per esordire aper Jannik: l’ingresso nel torneo contro Yannick Hanfmann è stato tutt’altro che banale e ci sono state diverse difficoltà da affrontare, con alcunidi tensione e il costante rischio di scivolate e di infortunio, vista la superficie. Adesso ci sarà la sfida al secondo turno contro Matteo Berrettini. Per alcuni momenti però il pubblico italiano e non solo è rimasto con il fiato sospeso per unada parte dell’altoatesino. Era in corso il secondo set e nel quinto game Hanfmann ha servito a uscire da destra per poi chiudere con il dritto in contropiede. Proprio sul cambio di direzione,è caduto a terra e si è immediatamente toccato l’anca d’istinto, facendo prendere un grande spavento al suo angolo.