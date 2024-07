A che ora Cobolli-Hijikata Wimbledon 2024 | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Domani, martedì 2 luglio, Flaviofarà il suo esordio nel torneo di. Il tennista romano, in grande ascesa in questa stagione, sarà messo a dura prova dall'”erbivoro” Rinky, che ha sicuramente più affinità di lui con questa superficie. Sarà quindi un test particolarmente probante per l’azzurro, per quanto detto. Unche però ha dimostrato di carpire con una certa facilità alcuni aspetti del gioco sull’erba, ma è chiaro che per una maturazione servirà tempo. La prima volta poi nel Tempio del Tennis si farà sentire.dal canto suo cercherà di mettere in pratica certi schemi per far emergere le insicurezze del classe 2002 del Bel Paese. La partita tra Flavioe Rinky, valida per il primo turno di, andrà in scena sul campo-9 (prima sfida in), sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport1-6 (a seconda del palinsesto); insu SkyGo, NOW.