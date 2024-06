Ucciso a coltellate in pieno centro a Modena | Non sono stato io a colpire Friday

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2024 – “Non l’ho colpito io. Da giorni litigavano per spaccio, è vero. Le liti erano però legate al fatto cheaveva iniziato a spacciare ai minorenni, a ragazzini molto giovani”. È questo quanto dichiarato ieri mattina in sede di interrogatorio da Adenomo Ogbeide, il nigeriano 27enne accusato insieme all’amico Osaiande kingsley di aver ammazzato ail 30enne connazionaleEndurance. L’omicidio, in tanti lo ricorderanno, era avvenuto il 20 agosto dello scorso anno ingiorno e in: precisamente in corso Vittorio Emanuele. I due indagati erano stati arrestati a meno di 24 ore dal delitto dagli agenti della Mobile, diretti da Mario Paternoster. Per i due, entrambi residenti nel reggiano, è arrivato infatti a inizio mese l’avviso di conclusione delle indagini e il difensore di Adenomo Ogbeide, l’avvocato Fernando Giuri, ha richiesto nei tempi previsti l’interrogatorio per il proprio assistito.