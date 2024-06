Stranieri accoltellati e nazionalismo la Cina di Xi ha un problema

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 30 giugno 2024) Gli attacchi contro glisono rari in, ma l’accoltellamento avvenuto lunedì a Suzhou (nell’est) — ai danni di una donna giapponese e sua figlia a una fermata di autobus vicino a una scuola (giapponese) — è il secondo incidente del genere avvenuto in questo mese. Prima quattro istruttori di un college statunitense sono statida un uomo cinese in un parco nella città nord-orientale di Jilin. Questa volta una donna, Hu Youping, è rimasta uccisa mentre cercava di proteggere le due giapponesi (la donna è stata celebrata come un’eroina, nota la Bbc, anche se qualcuno sui social network l’ha insultata perché ha frenato l’aggressore, in un delirio etno-nazionalista che in questo momento è molto orientato contro i giapponesi).