Ricercatore dell’anno | I segreti del successo? Passione e organizzazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Il futurosi è appena diplomato ai Salesiani di Sesto San Giovanni e, grazie alla sua preparazione, non pagherà la retta per il primo anno di università. L’ormai ex studente Stefano Orizio, della classe 5^B del liceo scientifico opzione Scienze applicate, ha infatti vinto il primo posto al concorso “Una settimana da“, organizzato dal CusMiBio. Lo studente sestese ha ottenuto un punteggio di 97,5 su 100, con 11 punti in più del secondo classificato. L’Università degli Studi di Milano lo premierà con una borsa di studio, che coprirà le tasse universitarie del primo anno di laurea scientifica. "Ho vinto questo concorso sulle biotecnologie: tra diversi partecipanti che sono arrivati da tutta Italia mi sono classificato primo – ha raccontato Stefano –.