Quando la prossima gara di F1? GP Gran Bretagna 2024 | programma Silverstone orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Ladel Mondiale di Formula 1 sarà ilPremio dito nel weekend che va dal 5 al 7 luglio. Non ci sarà, dunque, alcuna settimana di pausa tra il GP di Austria e il terzo dei tre appuntamenti consecutivi previsti nel principio dell’estate. È ormai l’abitudine che la F1 viva una fase piena di competizioni proprio tra giugno e luglio. Si farà pellegrinaggio a, una delle cattedrali del Circus. Va peraltro rimarcato come il GP disia, assieme a quello d’Italia, sempre stato presente nel calendario del Mondiale. Pertanto, come seguire la storicain TV? Classifica Mondiale costruttori F1: Ferrari seconda a -60 dalla Red Bull TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta.