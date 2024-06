‘Ostiawood’ Daniele Orazi ripercorre i misteri sul mondo dorato del cinema

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 30 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Uno sguardo alda dietro le quinte e dietro la macchina da presa è stato quello che è stato proposto questa mattina presso la libreria Ubik per il festival BCT, da, produttoretografico, che ha presentato il suo libro “Ostiawood” (Solferino Editore). L’incontro, moderato da Giulia Verona e Angelo Spagnoletti, mentre il direttore el Bct Antonio Frascadore seguiva con attenzione il dibattito, è stato utile per approfondire anche aspetti essenziali della città natale dell’autore, Ostia appunto, che negli anni 80 faceva i conti con la criminalità organizzata ed il bullismo. Il libro però è stato anche una commedia irriverente ed esplosiva suldelche si articola intorno alla “foresta” di Ostia (da qui il titoli in inglese) e ne disvela manie, paranoie, dubbi, aspirazioni che la settima arte produce quasi in automatico.