Nubifragio in Canton Ticino due morti e un disperso Danni a strade e ponti paesi isolati

(Di domenica 30 giugno 2024)(Svizzera), 30 giugno 2024 – Dopo ilGrigioni, il maltempo ha flagellato il, nella serata di sabato: si registrano, alcunisonoe purtroppo due delle persone che erano segnalate come disperse risultano decedute. Si cerca ancora una terza persona. In Vallemaggia, riportano media della Svizzera italiana, i violenti temporali, a quanto fa sapere la Poliziaale, hanno causato un'importante frana in zona Fontana. Le autorità svizzere comunicano che sono state recuperate dai soccorritori della Rega le salme di due persone, attualmente in fase di identificazione. Sono attive le ricerche di una terza persona che risulta dispersa. A Mogno è presente una colonia estiva che accoglie una settantina di persone tra monitori e ospiti mentre a Peccia si trovano circa 300 persone, presenti per il locale torneo di calcio.