MXGP Jorge Prado vince Gara-2 fa suo il round indonesiano e si riporta sotto in classifica a Tim Gajser

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024)risponde alla grande. Lo spagnolo, infatti, dopo il weekend negativo di Maggiora ha chiuso nel migliore dei modi il primo appuntamento. Il Gran Premio West Nusa Tenga Lombok, ha visto il successo di forza del campione del mondo in-2 che permette al portacolori del team Gas Gas dire ilnel suo complesso.(Gas Gas) ha vinto con 5.3 secondi di margine sull’olandese Jeffrey Herlings (KTM), quindi terzo lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) a 9.6. Quarta posizione per l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 13.6, mentre chiude in quinta posizione lo sloveno Tim(Honda) a 21.2 dopo aver perso il confronto diretto rovente con. Sesta posizione per il norvegese Kevin Horgmo (Honda) a 26.