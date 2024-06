MotoGP GP Olanda | griglia di partenza e risultati qualifiche pole di Bagnaia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Ladie idelledel Gran Premio d’, in corso sullo storico circuito di Assen e valido per l’ottavo appuntamento stagionale della2024. Nel Q1 che apre le danze le prime due posizioni vanno a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, che in extremis si inserisce in seconda posizione ed elimina Fabio Quartararo. Lo spagnolo e il romano avanzano dunque al Q2, mentre Marco Bezzecchi è vittima di una caduta ed è anche lui eliminato. Nel Q2 parte fortissimo Jorge Martin, che è il primo della storia di Assen a scendere sotto l’1:31. Poco dopo però Peccolo supera, con uno straordinario crono di 1:30.540, che gli vale laposition. Di Giannantonio a sua volta infila un gran giro che lo porta in terza posizione, ma nel finale viene scavalcato da Maverick Vinales e Alex Marquez e Marc Marquez finisce per terra me è comunque in seconda fila dopo il forfait di Aleix Espargaro.