Migliori videogiochi in uscita | Luglio 2024

(Di domenica 30 giugno 2024) Ecco iin: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch! Giugno è ormai terminato ed entriamo (faticosamente) nel mese dicon la sua nuova line-up di videogames! Iniziamo con Final Fantasy XIV: Dawntrail, quinta espansione di Final Fantasy XIV. Dopo gli eventi di Endwalker, il Guerriero della Luce Krile Mayer Baldesion, insieme con Alphinaud e Alisaie Leveilleur si dirigono a Tural su richiesta di Wuk Lamat, figlia di Gulool Ja Ja, sovrano di Tuliyallal, per aiutare in una gara per il controllo del territorio. Nuove aree da esplorare, nuove classi, nuove avventure vi attendono a Tural! Tra i nuovi arrivi segnaliamo anche B?: Path of the Teal Lotus, un platform fortemente ispirato alla mitologia e all’estetica giapponese.