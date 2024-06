Max Giusti | De Laurentiis? Non dico che imitarlo è stata un’esperienza mistica ma…

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2024) Max: «De? Nonchema». L’imitatore intervistato dal Corriere della sera. L’Aurelio Dedi Maxha un linguaggio che mescola il forbito e lo scurrile, mentre il canovaccio ha due punti fermi: la telefonata del maggiordomo Adalberto e l’aneddoto improbabile sulle star americane in cui compare, immancabile, Boldi («ero a cena a Hollywood con Spielberg, Polanski e Massimo Boldi»; «il ruolo del mignottone in Pretty Woman era per Massimo Boldi, non per Julia Roberts»). Un’imitazione straordinaria che con quella di Alessandro Borghese èuno dei momenti virali del Gialappashow. «In realtà però non volevo farle, non pensavo a uno sbocco televisivo. Sono stati il mio team di lavoro, gli amici di Banijay (che produce il programma) e la Gialappa a convincermi».