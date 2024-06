Lavori a Santa Maria delle Grazie Avanti i cantieri del Baldaccio alla Cesalpino e all’ex Cadorna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Arezzo, 30 giugno 2024 – Apre un nuovo cantiere in città. Dprossima settimana, finofine dell’anno, al via iper la rotatoria a. Il semaforo attuale verrà disattivato e saranno introdotte alcune modifiche al traffico: i veicoli che percorrono via Leonardo da Vinci in direzione di viale Benedetto da Maiano non potranno svoltare né a destra né a sinistra su viale Mecenate, quelli che percorrono la direzione contraria, da viale Benedetto da Maiano a via Leonardo da Vinci, non potranno svoltare a sinistra su viale Mecenate, chi viene dal centro percorrendo viale Mecenate non potrà svoltare a destra su via Leonardo da Vinci, chi proviene da via Andrea della Robbia/vianon potrà accedere a viale Mecenate fatta eccezione per i residenti.