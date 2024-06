I programmi in tv oggi 30 giugno 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 30 giugno 2024) Su Rai Uno Spagna – Georgia, su Canale 5 Segreti di famiglia. Guida aiTv della serata del 30Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 23? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.10Il velo nuziale – L’eredità. Dopo Avery ed Emma, felicemente sposate, il leggendario il velo da sposa che promette il vero amore passa nelle mani di Tracy, che però è una donna razionale e disillusa dall’amore per un musicista che la tiene in sospeso da due anni.