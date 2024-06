Elezioni in Francia cosa accade in caso di coabitazione Macron-Le Pen Gli scenari

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo lo scioglimento dell'Assemblea nazionale annunciata dal presidente francese Emmanuelalla luce dei risultati delle europee, gli elettori francesi sono chiamati alle urne per rinnovare i mandati parlamentari oggi 30 giugno per il primo turno, e il 7 luglio per il secondo. Leparlamentari anticipate sono state volute da, tra tanti dubbi, anche nel suo campo politico, dopo la netta vittoria dell'estrema destra del Rassemblement National (RN) alle europee. Come funzionano lelegislativeL'Assemblea nazionale ha 577 seggi. Il 30 giugno, primo turno, gli elettori sceglieranno uno dei candidati in corsa nella loro circoscrizione: chi ottiene la maggioranza assoluta (più del 50% dei voti con almeno il 25% degli elettori registrati), vince automaticamente, quindi il tasso di partecipazione è cruciale, contrariamente a quantoper le presidenziali.