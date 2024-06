Delitto Mario Bozzoli la Cassazione deve decidere sull’ergastolo al nipote Giacomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Marcheno (Brescia), 30 giugno 2024 – Se i giudici dellaconfermeranno l'ergastolo,trascorrerà in carcere il suo trentanovesimo compleanno, il 19 luglio. Nella giornata di domani i giudici della prima sezione penale della Suprema Corte decideranno se rendere definitiva la pena del carcere a vita, uscita in primo e in secondo grado a Brescia, per omicidio volontario dello zioe distruzione del suo cadavere.svanì nel nulla la sera dell'8 ottobre del 2015 nella fonderia di famiglia in via Gitti a Marcheno, la sera dell'8 ottobre del 2015. Omicidio di Marcheno: confermato in Appello l’ergastolo per, ildiLa Corte ha davanti due possibili alternative alla conferma della condanna.