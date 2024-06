Cosa è successo in Nigeria esplosioni mortali con 30 morti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Almeno 18 persone sono state uccise e 30 ferite in una serie dinello stato di Borno, nel nord-est della, dicono i funzionari. Si dice che uno dei sospetti attentati abbia ucciso sei persone e ne abbia ferite altre durante una cerimonia di matrimonio sabato. L’agenzia statale per la gestione delle emergenze ha detto che i presunti attentatori suicidi hanno attaccato un matrimonio, un funerale e un ospedale nella città di Gwoza.La prima esplosione ha colpito una cerimonia di matrimonio sabato intorno alle 15:00, ora locale, poi un’altra al General Hospital Gwoza e una terza durante un funerale. Il direttore generale dell’Agenzia statale per la gestione delle emergenze del Borno (SEMA), dottor Barkindo Muhammad Saidu, ha visitato il luogo dell’esplosione nella città di Gwoza.