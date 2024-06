Canoa velocità Europei U23 Juniores | altre quattro medaglie per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Chiusi glidiUnder 23 edi Bratislava. Arrivano, ma nessun oro nell’ultima giornata di gare continentali. U23 Argento per Riccardo Lonigro nel K1 200, con un po’ di amarezza: è duello a due con lo sloveno Anze Pikon, soccombendo per soli 62 millesimi (35”132). Giacomo Combi è solo nono nel K1 500, in una gara combattuta con tutti gli atleti nel giro di cinque secondi, l’ungherese Hunor Hidvegi si conferma campione di categoria. Settima invece Sara del Gratta nella controparte femminile (poi quinta nei 200 metri), mentre Federico Zanutta e Luca Micotti sono sesti nel K2 500 e Giada Rossetti e Sara Vesentini quinte dopo un finale mozzafiato, a poco più di un decimo dal podio e a mezzo secondo dalla vittoria.