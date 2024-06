Bct Benevento Claudio Amendola Martina Stella e gli agenti di Casa a prima vista i protagonisti della quinta giornata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Per ladel Bctuna parata di stelle del piccolo schermo ha riempito le piazzecittà dove abbiamo visto, Damiano Carrara, Giulia Innocenzi e glidi. Bct: arrivanoe glidi“40 Anni di carriera tra cinema e tv” è il titolo del talk con protagonista: dall’esordio al cinema, dove lo abbiamo visto in commedie come Vacanze in America, Vacanze di Natale e in ruoli drammatici in Mery Per Sempre e Ultrà, per poi approdare in tv vivendo un ritrovato successo con I Cesaroni nei primi anni Duemila. Alla Piazza Guerrazzi presso l’Università Del Sannio, Giulia Innocenzi ha presentato il libro Racconti, il lato oscuro degli allevamenti.