Napoli Pride | Ferrante Fi ‘in piazza contro pregiudizi e intolleranza’

(Di sabato 29 giugno 2024) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – ?Oggi una delegazione di Forza Italia attraverserà le strade diper sostenere con orgoglio e spirito di libertà le rivendicazioni della comunità Lgbtqia+. Sono al loro fianco nella sacrosanta battaglia finalizzata ad abbattere ie l?intolleranza, che ancora troppo spesso inquinano la nostra società”. Lo afferma Tullio, deputato campano di Forza Italia e sottosegretario al Mit.“Il-rivendica- è un momento di gioia, di colore, di allegria e spensieratezza, nel quale ciascuno rivendica il proprio diritto ad essere ed ad amare, il proprio diritto a considerarsi famiglia, il proprio diritto ad essere liberi. Forza Italia, che è il partito della libertà e per la libertà, rimarca il proprio credo liberale e non lascia che questi temi siano appannaggio esclusivo della propaganda strumentale ed offensiva della sinistra, che tenta di appropriarsi di queste piazze gioiose strumentalizzandole ed alimentando in esse il seme dell?odio e dell?insulto verso l?avversario politico”.