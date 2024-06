E’ iniziato il countdown per la prima edizione di Varchi color run

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024) Arezzo, 29 giugno 2024 – E’ilper ladi “run”, l’evento più divertente dell’inizio estate in programma a Monte, sabato 29 giugno, a partire dalle ore 18.00 nel parcheggio in fondo al viale Matteotti.la camminata o la corsa di cinque o dieci chilometri, a scelta, immersi neii nell’area del Lungarno, poi dalle 20.00, il divertimento continua con “Music Party” e la performance di live band e dj set che si alterneranno per intrattenere i partecipanti. Non mancherà il cibo, con la presenza di food trucks, tra i quali Billi’s, Canu e Panunto, e non mancherà neppure il lancio di polveriate durante tutta la serata fino alle 24.00. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione sportiva Rinascita Montein collaborazione, con Avis Montee Unicoop Firenze per invitare i cittadini a camminare, correre e divertirsi in “in maniera differente”.