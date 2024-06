Cutolo traccia la rotta Parigi verso il ritorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) di Andrea Lorentini AREZZO Il centravanti, il futuro di Pattarello.e Coccia, Borra e Polvani, le trattative in entrata e in uscita. A poco più di una settimana dall’inizio del ritiro, il direttore sportivo Nellofa il punto sul mercato. "Riconfermeremo l’80% della rosa, inserendo alcuni giocatori per aumentare la qualità" sottolinea. I tifosi si aspettano il bomber. Verranno accontentati? "Non mi nascondo perchè sono stato il primo a dire che una prima punta importante arriverà. Al di là del valore in sè del giocatore dovrà essere funzionale al gioco del nuovo allenatore". Spagnoli e Morra? "Sono forti, ma non li abbiamo mai trattati veramente. Nomi preferisco non farne in questo momento. Cercherò di consegnare a Troise la punta in tempi rapidi" C’è interesse per? "E’ un aretino doc ed è reduce da una buonissima stagione ad Arzignano".