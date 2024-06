Avanti un altro Miss Claudia lascia il programma | svelata la sostituta

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 29 giugno 2024) E’ tempo di cambiamenti per la nuova stagione diunche a settembre partirà con le prime registrazioni per poi andare in onda come da tradizione a gennaio. Sarà molto probabilmente l’ultimo capitolo del game show, visto che Paolo Bonolis ha annunciato il ritiro momentaneo dalla televisione. Ad ogni modo l’attenzione si concentra sul cast, in quanto arriva la prima notizia ufficiale dell’edizione., infatti, non farà parte dell’avventura e al suo posto potrebbe arrivare una showgirl molto chiacchierata.unsaluta lo show La nuova stagione diunè stata confermata qualche mese fa quando Paolo Bonolis ha dichiarato di aver fatto una promessa a Pier Silvio Berlusconi: “Avevo detto di fermarmi già quest’anno ma ho dato la mia parola al presidente per l’ultima stagione del game show”.