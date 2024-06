Alvignano | cani maltrattati e chiusi in una piccola gabbia salvati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 29 giugno 2024). I militari del NucleoForestale di Pietramelara (CE), a seguito di richiesta intervento pervenuta dall’A.S.L. Veterinaria di Caiazzo – Servizio Equidi e Randagismo, si sono portati in(CE), presso l’abitazione di un privato cittadino, ove è risultato presente anche personale della Polizia Locale. L’ispezione all’area di pertinenza dell’abitazione ha permesso di rinvenire duedi colore fulvo, con maschera nera di tipo meticcio, rinvenutiin un piccolo box recitato in rete metallica, con tettoia in lamiera, aperto su tutti i lati, in cattivo stato di nutrizione e condizioni igienico sanitarie pessime. A giudizio dei Medici Veterinari dell’A.S.L. i dueversavano in condizione di maltrattamento in quanto detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze: igiacevano in uno spazio limitato non sufficiente rispetto al numero e taglia deipresenti; il cibo e l’acqua non erano presenti; cattivo stato di nutrizione dato il dimagrimento evidente degli animali; presenza di deiezioni non rimosse da tempo; mancanza di riparo laterale per il vento e intemperie; convivenza nello stesso spazio sia di maschio che di femmina; gli animali ed il luogo in cui erano stanziati si presentavano pieni di pulci.