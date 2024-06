WWE | Kayla Braxton avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 28 giugno 2024)è stata parte della WWE per quasi 8 anni, ma ha recentemente annunciato sui social che lascerà la compagnia dopo l’edizione odierna di SmackDown. Nel suo annuncio,ha manifestato una profonda gratutudine nei confronti della compagnia e dei colleghi, con menzione particolare per Michael Cole e Paul Heyman. Una decisione ponderata Sin dal suo annuncio, sono emerse numerose speculazioni sul suo possibile passaggio in AEW, ma pare che il suo mancatocon la WWE sia dovuto ad un progressivo allontanamento dal mondo del wrestling. “La WWE eerano in trattativa per un, ma poi lei ha deciso di non firmare un nuovo”, questo è quanto riportato dal Wrestling Observer Newsletter. .