Usa ed Europa mai così deboli ed in crisi per la gioia di Cina e Russia

(Di venerdì 28 giugno 2024) La situazione è grave, verrebbe anche da dire «drammatica». Siamo in una fase storica e geopolitica molto chiara:(con gli alleati vari) hanno dichiarato guerra all’occidente. Non c’è giorno che passa senza che Putin o Xi ci ricordano di essere stufi del mondo a guida occidentale e che lo scopo di ogni loro scelta è quello di sovvertire questo ordine che, bene o male, ha controllato le cose per qualche decennio. Roba seria, roba tosta con due leader, Putin e Xi, che a modo loro hanno un potere enorme ed intoccabile tra le mani. E noi come rispondiamo a questa offensiva bellica, economica, politica, sociale? Rispondiamo mostrando al mondo una situazione di debolezza politica e personale mai vista prima d’ora. Partiamo dagli Stati Uniti: è stata la notte del dibattito, il primo, tra Donald Trump e l’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden.