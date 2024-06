Ursula trema per il voto del Parlamento Ue Maggioranza risicata e caccia ai voti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 28 giugno 2024) La presidente della Commissione europea,von der Leyen, incassata la benedizione del Consiglio europeo - con la contrarietà dei premier di Italia e Ungheria, Giorgia Meloni e Viktor Orban - ora deve conquistare quella deleuropeo. E non sarà una partita facile. Il D-Day delè il 18 luglio, nella prima plenaria di questa legislatura a Strasburgo. Il 16 verrà votata la presidenza deleuropeo. La base di partenza resta quella che viene chiamata la 'piattaforma' di popolari, socialisti e liberali. Calcolatrice alla mano, sono 188dal Ppe; 136 da S&d e 75 da Renew. In totale 399 su 720. Laassoluta necessaria è 361. I 38di margine non sono sufficienti per affrontare la prova dello scrutinio segreto con serenità.