Svizzera-Italia presenti due importanti cariche politiche italiane sugli spalti

(Di venerdì 28 giugno 2024) Sabato 29 giugno alle ore 18 all'Olympiastadion di Berlino la Nazionalena di calcio guidata da Luciano Spalletti ritrova la, responsabile dell'ultimo tracollo azzurro nelle qualificazioni per il Mondiale del Qatar, negli ottavi di finale di Euro 2024. Tanti i tifosi che seguirannoma anche diversi tifosi illustri come il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e l'Ambasciatore d'a Berlino Armando Varricchio. Presente il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente dell'Inter Beppe Marotta, il numero uno della Lega Pro Matteo Marani, oltre a diversi ex giocatori azzurri come Marco Materazzi e Gianluca Zambrotta. Lo si apprende dall'Adnkronos.