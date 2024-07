La ex fidanzata di Alessio del GF è incinta Il gossip tenerissimo apre questa estate italiana

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 28 giugno 2024) Gli scatti firmati dal settimanale Nuovo Tv non lascerebbero alcun dubbio. Un’ex Miss Italia amatissima e molto seguita sin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo e dei social sarebbe in attesa del primo figlio. Si tratta dell’exdi un ex volto del Grande Fratello 2023 cioè il discussoFalsone. La relazione sentimentale, del tutto discutibile secondo gli utenti ed anzi per la maggioranza nient’altro che una dinamica voluta a tavolino, con Anita Olivieri è durata quanto un gatto in tangenziale dopo che il Grande Fratello 2023 si è concluso. Prima nel cuore diFalsone c’era la Miss Italia oggi. Oltre all’ex concorrente del Grande Fratell 2023 di Alfonso Signorini, probabilmente il più discusso del cast in questione, la Miss Italia è stata spesso accostata ad altri personaggi dello spettacolo, come ad esempio Antonino Albanese ed altri.