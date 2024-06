Duello con Trump Biden ammette le difficoltà ma non molla | Non faccio più dibattiti bene come prima ma so fare questo lavoro – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 28 giugno 2024) Joeè uscito ammaccato dal primo confronto televisivo con Donaldnella corsa alla Casa Bianca. Non brillante, poco lucido, a tratti ha incespicato sulle risposte, facendo preoccupare la base del partito e non solo. E se ora ci si interroga con maggior insistenza se il presidente uscente è in grado di affrontare tutta la campagna elettorale e portare i democratici alla vittoria,però non ha intenzione diun passo indietro. Molti commentatori sostengono che solo la moglie e la cerchia ristrettissima intorno al presidente potrebbe convincerlo a una mossa del genere. La First Lady però, nel primo comizio dopo iltelevisivo, ha sostenuto il marito: «Quello che avete visto ieri sera al dibattito è stato un presidente, Joe, che ha integrità e che dice la verità mentreripeteva una bugia dopo l’altra.