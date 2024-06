Fonte : romadailynews di 3 giu 2024

Luceverde Roma me trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare rallentamenti e code per traffico in carreggiata esterna tra uscita Pontina e Appia in via del Foro Italico code per traffico tra l’uscita Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni rallentamenti per traffico sul tratto Urbano della A24 tra torcervara e raccordo anulare incidente in via del Muro Torto con le code tra piazzale e verde del Galoppatoio direzione piazzale Flaminio altro incidente segnalato in via di Castel di Leva con traffico rallentato in prossimità di via della Cecchignola in via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra Di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia è tutto per il momento e comunque per i dettagli di questi di altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 03-06-2024 ore 19 | 00