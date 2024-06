Tajani L’Italia in aiuto del popolo palestinese che soffre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio, ha tenuto una conferenza stampa per annunciare i risultati del tavolo tecnico dell’iniziativa Food for Gaza e presentare il primo carico di aiuti raccolti per la popolazione di Gaza.“Con questa iniziativa abbiamo ribadito l’impegno del Governo italiano di fronte all’emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza: lavoriamo affinchè gli aiuti arrivino prima possibile”, ha commentato, evidenziando come l’iniziativa abbia l’obiettivo di portare unconcreto per la sicurezza alimentare e per la salute dei civili palestinesi.“Siamo grati a tutta la squadra italiana che si è messa in moto in queste settimane”, ha aggiunto il Ministro, ringraziando le Agenzie del Polo ONU di Roma, la Croce Rossa Italiana e FICROSS e la Protezione Civile, oltre a Coldiretti e Confagricoltura, dai cui depositi partono gli aiuti.