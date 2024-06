Storia tattica di Antonio Conte | un dogmatico sempre in evoluzione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2024) AllenatoreParleremo ancora a lungo dial Napoli, di tutti i possibili risvolti economici e politici di questa operazione. Lo faremo su questo sito, lo faranno tutti gli altri medium che raccontano il Napoli e tutte le testate nazionali. È inevitabile, dopotutto siamo di fronte a un vero e proprio botto di mercato, a un colpo a effetto che potrebbe modificare gli equilibri competitivi della Serie A – perché è questo che fanno i grandi allenatori, piaccia o meno. Il ritorno diin Italia, poi, è stata e sarà l’occasione per riavvolgere il nastro del passato, per rivivere e rivalutare il lavoro, le idee, i concetti e – perché no? – anche i difetti dello stesso. Che, a scanso di equivoci, deve essere considerato uno dei tecnici più influenti prodotti dal calcio italiano negli ultimi vent’anni.