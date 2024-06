Sos Acne il programma che parla dei problemi della pelle con gentilezza La dottoressa Ines Mordente a FQ Magazine | Ragazzi non fatevi consigliare da chi vedete sui social???

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) È il nostro organo più esteso, il confine sensibile tra ciò che è dentro e ciò che fuori di noi. Ci protegge e, al tempo stesso, ci mette in contatto con gli altri, ci connette con il resto del mondo. Laè un po’ una mappanostra esistenza, dove ogni segno – ogni cicatrice, ogni ruga – racconti una storia. Ma non sempre ne andiamo fieri:, cisti, verruche e altre manifestazioni possono creare un enorme disagio e farci isolare dal mondo. Parte proprio da qui ilSos– La, prodotto da Casta Diva e in onda su Real Time. Protagonista è la, medico specialista in dermatologia e venereologia, che di fronte alla telecamera condivide alcune delle storie dei suoi pazienti. E mostra come si possa ‘cambiare’, letteralmente e metaforicamente.