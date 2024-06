Sfuma il primo trofeo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) viareggio 2 catania 5 VIAREGGIO: Carpita, Ozu Moreira, Zè Lucas, Léo Martins, Remedi; Bertacca, Genovali, Fazzini, Gori. (G. Santini, Rombi, Ghilarducci). All. Corosiniti. CATANIA: Rafael Padilha, Catarino, Be Martins, Percia Montani, Fred; Farinha, Caique, Josep Jr, Giordani. (Romano, Campagna, Barbagallo). All. Fabricio Santos. Arbitri: Pavone di Forlì, Sacchi di Lecco e Romani di Modena. Reti: 4’ st Gori (V), 5’ Josep Jr (C), 12’ Be Martins (C); 3’ tt Catarino (C), 5’ Léo Martins (V), 11’ Josep Jr (C), 11’ Giordani (C). Note: ammoniti Giordani (C), Zè Lucas (V), Bertacca (V) e Josep Jr (C); parziali 0-0 pt, 1-2 st, 1-3 tt. VIAREGGIO – Niente da fare per il Viareggio Beach Soccer che la Supercoppa Italiana la vede vincere (con merito) al Catania non riuscendo a far valere il fattore casalingo.